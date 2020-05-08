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Экс-динамовец влез в очередной конфликт – клуб оперативно отстранил его и хочет продать

07:30 184 Читати українською
Экс-динамовец влез в очередной конфликт – клуб оперативно отстранил его и хочет продать
Юнес Беланда в Динамо / фото из открытых источников

Полузащитник Галатасарая Юнес Беланда в очередной раз продемонстрировал свой тяжелый характер.

На этот раз Беланда повздорил с фанатом в соцсетях. "Мы тебя не любим, убирайся домой и оставь нас в покое", – написал болельщик в адрес хавбека стамбульцев, игра которого давно не устраивает руководство и тренерский штаб.

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Тот не замедлил с ответом. "Я уже 2 месяца дома – это будет тебе напоминать о чем-то", – отписал Беланда в комментарии.

Буквально через несколько часов после этого стало известно, что Галатасарай отстранил марокканца от первой команды. Тренерский штаб не рассчитывает на 30-летнего хавбека в следующем сезоне и хочет продать его. Турки ожидают предложений от клубов из ОАЭ и Катара, сообщает Fotomac.

Напомним, Беланда перешел в Динамо в 2013 году из Монпелье за ​​10 млн евро, но задержался в Киеве только до января 2016-го. Дальше были аренды в Шальке и Ниццу, а позже – трансфер в Галатасарай за 9,75 млн.

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Турция Юнес Беланда Юнес Беланда Галатасарай Галатасарай Трансферы футбольные фанаты
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