Екс-динамівець встряв у черговий конфлікт – клуб оперативно відсторонив його та хоче продати

Півзахисник Галатасарая Юнес Беланда вкотре продемонстрував свій важкий характер.

Цього разу Беланда посперечався з фанатом у соцмережах. "Ми тебе не любимо, забирайся додому та залиш нас у спокої", – написав вболівальник на адресу хавбека стамбульців, гра якого давно не влаштовує керівництво та тренерський штаб.

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Той не забарився з відповіддю. "Я вже 2 місяці вдома – це тобі нагадуватиме про щось", – відписав Беланда в коментарі.

Буквально за кілька годин після цього стало відомо, що Галатасарай відсторонив марокканця від першої команди. Тренерський штаб не розраховує на 30-річного хавбека в наступному сезоні і хоче продати його. Турки очікують пропозицій від клубів з ОАЕ та Катару, повідомляє Fotomac.

Нагадаємо, Беланда перейшов у Динамо в 2013 році з Монпельє за 10 млн євро, але затримався в Києві лише до січня 2016-го. Далі були оренди в Шальке та Ніццу, а пізніше – трансфер в Галатасарай за 9,75 млн.

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