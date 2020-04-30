Беланда шокировал Галатасарай финансовым ультиматумом

Полузащитник сборной Марокко Юнес Беланда выбрал хитрый способ, чтобы получить максимальную выгоду от финансовых потерь.

Бывший легионер киевского Динамо Юнес Беланда продолжает "воевать" с руководством Галатасарая. Теперь марокканец шокировал боссов клуба ультиматумом по уменьшению зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает издание Milliyet.com.tr.

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30-летний полузащитник и Галатасарай уже длительное время обсуждают возможность временного снижения зарплаты футболиста на 1,5 млн евро (оклад марокканца в Стамбуле составляет около 3,5 млн евро в год). Игрок готов на уменьшение выплат при одном условии: клуб должен продлить с Беландой контракт.

К слову, турки давно планировали продать марокканца, ведь игра футболиста не устраиваю главного тренера команды Фатиха Терима, и даже обсуждали трансфер с несколькими клубами из Саудовской Аравии, однако Юнес буквально саботировал эти попытки.

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