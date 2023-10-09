В бразильской Серии А состоялся очередной тур, в котором отличились результативными действиями бывшие легионеры украинских команд. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Бразилия, Серии А, 26 тур

Флуминенсе – Ботафого – 0:2

Голы: Сантос, 20, Соарес, 22

Интернасьонал – Гремио – 3:2

Голы: Валенсия, 6, Вандерсон, 49, Патрик, 70 – Педро, 67, Суарес, 74

Ботафого мчится к чемпионству в Бразилии. Жертвой лидера стал Флуминенсе, который получил два гола в свои ворота. Поучаствовал в избиении соперника и бывший игрок Динамо Че Че. Он ассистировал Соаресу, который классно перебросил вратаря соперника. В итоге Ботафого победили 2:0.

Исторический гол драгоценного форварда в видеообзоре матча Гранада – Барселона – 2:2

В другом матча встречались Интерснасьонал и Гремио. Команды выдали результативную игру, забив пять голов на двоих. Снова у Интерснасьонала одним из лучших стал экс-звезда Шахтера Алан Патрик. Он сделал все, чтобы его команда победила. На 70 минуте полузащитник отметился голом, который в итоге стал победный. В свой актив гол записал и бывший игрок Барселоны и Атлетико Луис Суарес. С довольно дальнего расстояния он пробил со штрафного, мяч от газона отскочил и залетел в ворота. Впрочем, это не позволило Гремио зацепиться хотя бы за ничью.

Ботафого сейчас лидирует с 55 очками, Интерснасьонал находится на 12 строчке с 32 пунктами. А Гремио расположился на третьем месте с 44 баллами.