В бразильській Серії А відбувся черговий тур, в якому відзначилися результативними діями колишні легіонери українських команд. Рахунки та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Бразилія, Серії А, 26 тур

Флуміненсе – Ботафого – 0:2

Голи: Сантос, 20, Соарес, 22

Інтернасьйонал – Греміо – 3:2

Голи: Валенсія, 6, Вандерсон, 49, Патрік, 70 – Педро, 67, Суарес, 74

Ботафого мчиться до чемпіонства в Бразилії. Жертвою лідера став Флуміненсе, який отримав два голи у свої ворота. Взяв участь у побитті суперника і колишній гравець Динамо Че Че. Він асистував Соаресу, який класно перекинув воротаря суперника. У підсумку Ботафого перемогли 2:0.

Історичний гол коштовного форварда у відеоогляді матчу Гранада – Барселона – 2:2

В іншому матчу зустрічалися Інтерснасьйонал та Греміо. Команди видали результативну гру, забивши п'ять голів на двох. Знову в Інтерснасьйонала одним з найкращих став екс-зірка Шахтаря Алан Патрік. Він зробив все, щоб його команда перемогла. На 70 хвилині півзахисник відзначився голом, який у підсумку став переможний. У свій актив гол записав і колишній гравець Барселони та Атлетіко Луїс Суарес. З доволі далекої відстані він пробив зі штрафного, м'яч від газону відскочив і залетів у ворота. Втім, це не дозволило Греміо зачепитися бодай за нічию.

Ботафого наразі лідирує з 55 очками, Інтерснасьйонал перебуває на 12 сходинці з 32 пунктами. А Греміо розташувався на третьому місці з 44 балами.