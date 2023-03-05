Экс-динамовцы оформили чудо-камбэк: видеообзор матча Ворскла – Заря – 2:3
Заря вырвала победу над Ворсклой, проигрывая на протяжении матча 16-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Ворскла – Заря на "Футбол 24".
Ворскла повела в счете на 5 минуте. Сефери получил дальнюю передачу, выиграв борьбу у Бутко, и пробил точно в угол. Через 10 минут Степанюк заработал пенальти для Ворсклы, а Сефери реализовал его. Луганчане забили на 30-й минуте, но судья заметил офсайд у Русина.
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После перерыва Заря забила уже легально – Бражко обыгрался с Герреро, получил мягкий заброс в ответ и переиграл голкипера. До компенсированного времени Ворскла держала победный счет, но на первой из них Русин благодаря рикошету сравнял счет. А на четвертой компенсированной Бражко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.