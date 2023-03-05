Ворскла повела в рахунку на 5 хвилині. Сефері отримав дальню передачу, вигравши боротьбу в Бутка, та пробив точно у кут. Через 10 хвилин Степанюк заробив пенальті для Ворскли, а Сефері реалізував його. Луганці забили на 30-й хвилині, але суддя помітив офсайд у Русина.

Зоря перемогла Ворсклу в УПЛ – фантастичний камбек імені Динамо опустив Луческу на 4 місце

По перерві Зоря забила вже легально – Бражко обігрався з Герреро, отримав м'яке закидання у відповідь та переграв голкіпера. До компенсованого часу Ворскла тримала переможний рахунок, але на першій з них Русин завдяки рикошету зрівняв рахунок. А на четвертій компенсованій Бражко реалізував пенальті, призначений за гру рукою в штрафному.