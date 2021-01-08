Бывший ассистент Мирчи Луческу Томислав Рогич будет работать в китайской Суперлиге.

Ассистент Луческу досрочно разорвал контракт с Динамо

45-летний специалист, который с 2014 по 2016 гг. работал в Шахтере и был ответственен за подготовку вратарей, продолжит карьеру в китайском Шанхай СИПГ, сообщает издание Hln.be. Рогич вошел в тренерский штаб хорвата Ивана Леко, который с 1 января стал главным тренером китайской команды, подписав двухлетнее соглашение.

Напомним, тренерскую карьеру Рогич начал в 2014 году в Хайдуке, из которого и перешел в Шахтер. Впоследствии он вместе с Луческу работал в Зените, а с 2017 по 2019 годы – в штабе Ивана Леко в Брюгге.

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