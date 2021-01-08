Колишній асистент Мірчі Луческу Томіслав Рогіч працюватиме у китайській Суперлізі.

Асистент Луческу достроково розірвав контракт з Динамо

45-річний фахівець, який з 2014 по 2016 роки працював у Шахтарі і був відповідальний за підготовку воротарів, продовжить кар'єру в китайському Шанхай СІПГ, повідомляє видання Hln.be. Рогіч увійшов до тренерського штабу хорвата Івана Леко, який з 1 січня став головним тренером китайської команди, підписавши дворічну угоду.

Нагадаємо, тренерську кар'єру Рогіч почав у 2014 році в Хайдуку, з якого і перейшов у Шахтар. Згодом він разом з Луческу працював у Зеніті, а з 2017 по 2019 роки – у штабі Івана Леко в Брюгге.

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