"Когда вернусь в Киев? К сожалению, я разорвал соглашение с Динамо. У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе.

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Конечно, я сначала поговорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "Окей". Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и старался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов за эти полгода.

Динамо – это топ клуб. У меня были прекрасные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я жалею об этом решении, но по-другому не мог сделать. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел, ведь проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12:00 и ехал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный", – объяснил Лонго в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, в Динамо Диего Лонго исполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

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