"Миколенко очень хорошо смотрится как на позиции левого защитника, так и центрального. Возможно, для него лучшая позиция на поле, это лично мое мнение, в системе с тремя центральными защитниками, чтобы он располагался ближе к левому флангу. Например, так играют Аталанта и Интер в Италии.

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Миколенко может хорошо начинать атаки, он полезен в билд-апе. К тому же, он умный и быстрый. У него фантастическая работоспособность. Он знает, как двигаться в финальной трети, хорошо забегает по флангу.

Но и ему нужно улучшить качество передачи с фланга в центр, а также ощущение момента – лучше чувствовать голевой момент у чужих ворот", – сказал Лонго в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Динамо 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

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