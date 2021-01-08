Ассистент Луческу покинул Динамо из-за предложения возглавить литовский клуб
Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал информацию об уходе из киевского клуба ассистента Мирчи Луческу Диего Лонго.
"По нашим данным, основная причина ухода Диего Лонго из Динамо заключалась не в том, что у него было мало времени на семью, а потому, что он получил предложение возглавить один из прибалтийских клубов.
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Это команда из Литвы. Сейчас решается вопрос о всех деталях контракта, одной из опций которого является то, что Лонго сможет чаще видится со своей семьей", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Напомним, Лонго покинул Динамо 5 января, проработав в киевском клубе полгода. В тренерском штаб Мирчи Луческу он исполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.
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