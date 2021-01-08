"По нашим данным, основная причина ухода Диего Лонго из Динамо заключалась не в том, что у него было мало времени на семью, а потому, что он получил предложение возглавить один из прибалтийских клубов.

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Это команда из Литвы. Сейчас решается вопрос о всех деталях контракта, одной из опций которого является то, что Лонго сможет чаще видится со своей семьей", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Лонго покинул Динамо 5 января, проработав в киевском клубе полгода. В тренерском штаб Мирчи Луческу он исполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

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