"Миколенко дуже добре виглядає як на позиції лівого захисника, так і центрального. Можливо, для нього найкраща позиція на полі, це особисто моя думка, в системі з трьома центральними захисниками, щоб він розташовувався ближче до лівого флангу. Наприклад, так грають Аталанта та Інтер в Італії.

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Миколенко може добре починати атаки, він корисний в білд-апі. До того ж, він розумний і швидкий. У нього фантастична працездатність. Він знає як рухатися у фінальній третині, добре забігає по флангу.

Але і йому потрібно поліпшити якість передачі з флангу в центр, а також відчуття моменту – краще відчувати гольовий момент біля чужих воріт", – сказав Лонго у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Динамо 17 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі.

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