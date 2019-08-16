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Экс-ассистент Хацкевича Висенте Гомес не войдёт в новый тренерский штаб Динамо, – СМИ

15:38 124 Читати українською
Экс-ассистент Хацкевича Висенте Гомес не войдёт в новый тренерский штаб Динамо, – СМИ
Висенте Гомес / Динамо

Испанского специалиста Висенте Гомеса, вероятно, не будет в первой команде Динамо.

Висенте Гомес не был уволен вместе с бывшим главным тренером Динамо Александром Хацкевичем, с которым работал с лета этого года.

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Новому наставнику киевлян Алексею Михайличенко было разрешено самостоятельно выбрать специалистов в свой тренерский штаб. По информации Dynamonation.com, новый тренер Динамо не видит рядом с собой Висенте Гомеса.

Не исключено, что испанец останется в структуре Динамо, однако не будет работать с первой командой.

Напомним, Висенте Гомес пришел в структуру Динамо еще в 2014 году, испанец работал в тренерском штабе Сергея Реброва.

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Теги
Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев Динамо Киев Висенте Гомес
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