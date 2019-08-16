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Михайличенко со своим тренерским штабом посетил матч Динамо U-19

15:12 86 Читати українською
Михайличенко со своим тренерским штабом посетил матч Динамо U-19
Алексей Михайличенко / Динамо

Новый тренерский штаб Динамо постепенно берется к своим обязанностям.

Новый тренер Динамо Алексей Михайличенко присутствовал на матче юношеской команды Динамо против сверстников из Десны. Вместе с Михайличенко игру смотрели члены его тренерского штаба Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов.

Михайличенко – официально главный тренер Динамо

Кроме того, на матче были замечены директор академии киевского клуба Александр Ищенко, помощник главного тренера Динамо U-21 Олег Гусев и Владимир Бессонов.

Напомним, Игорь Суркис уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера Динамо после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Новым наставником команды стал Алексей Михайличенко, который уже возглавлял Динамо в сезонах 2002-2004. Контракт подписан по схеме 2+1.

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