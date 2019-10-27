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Экс-арбитр ФИФА: Можаровский ошибочно не назначил пенальти в ворота Мариуполя

14:45 76 Читати українською
Экс-арбитр ФИФА: Можаровский ошибочно не назначил пенальти в ворота Мариуполя
Мариуполь – Колос – 2:0 / UA-Футбол

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек оценил работу Юрия Можаровского на матчи 12-го тура УПЛ Мариуполь – Колос.

39’ Игорь Кирюханцев
86’ Дмитрий Топалов
 
Максим Максименко 90’
39’ Игорь Кирюханцев
86’ Дмитрий Топалов
90’ Максим Максименко

"При счете 0:0 Колос пошел в атаку, Ореховский пробил по воротам, но на пути мяча в штрафной площадке оказалась выставлена рука Федорчука. Валерий нечаянно играл рукой, а расстояние, с которого прилетел мяч, не было большим. Но основной фактор здесь другой.

Мариуполь – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

У Федорчука рука сначала была внизу, а затем, после движения футболиста, оказалась вверху и преградила путь мячу. Это трактуется как нарушение правил, за которое нужно было назначить пенальти.

Можаровский из своей позиции на поле должен был хорошо видеть эпизод, но по каким-то причинам допустил результативную ошибку, которая повлияла на ход игры", – поделился Шебек в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Мариуполь переиграл Колос (2:0), а рефери ошибочно не назначил очевидный пенальти в ворота азовцев.

Мариуполь уверенно победил Колос и поднялся в первую шестёрку УПЛ

blog_ava
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Теги
Мариуполь - Колос Юрий Можаровский Арбитры Колос Колос Сергей Шебек Мариуполь Мариуполь
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