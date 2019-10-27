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Екс-арбітр ФІФА: Можаровський помилково не призначив пенальті у ворота Маріуполя

14:42 287 Читать на русском
Екс-арбітр ФІФА: Можаровський помилково не призначив пенальті у ворота Маріуполя

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек оцінив роботу Юрія Можаровського на матчі 12-го туру УПЛ Маріуполь – Колос.

39’ Ігор Кирюханцев
86’ Дмитро Топалов
 
Максим Максименко 90’
39’ Ігор Кирюханцев
86’ Дмитро Топалов
90’ Максим Максименко

"За рахунку 0:0 Колос пішов в атаку, Оріховський пробив по воротах, але на шляху м'яча в штрафному майданчику опинилась виставлена ​​рука Федорчука. Валерій ненавмисне грав рукою, а відстань, з якої прилетів м'яч, не була великою. Але основний фактор тут інший.

Маріуполь – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У Федорчука рука спочатку була внизу, а потім, після руху футболіста, опинилася вгорі та перегородила шлях м'ячу. Це трактується як порушення правил, за яке потрібно було призначити пенальті.

Можаровський зі своєї позиції на полі повинен був добре бачити епізод, але з якихось причин допустив результативну помилку, яка вплинула на хід гри", – поділився Шебек в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Маріуполь переграв Колос (2:0), а рефері помилково не призначив очевидний пенальті у ворота азовців.

Маріуполь впевнено переміг Колос і піднявся у першу шістку УПЛ

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Теги
Маріуполь - Колос Юрій Можаровський Арбітри Колос Колос Сергій Шебек Маріуполь Маріуполь
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