Мариуполь – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мариуполь переиграл Колос в скандальном матче 12-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Колос.

Мариуполь уверенно победил Колос. В первом тайме счет открыл Кирюханцев, хотя чуть раньше Колос должен был заработать пенальти за откровенную игру рукой Федорчука в собственной штрафной. Во втором тайме азовцы выглядели убедительнее и удвоили преимущество в конце матча, гол на счету Топалова. Колос еще и завершал матч в меньшинстве после удаления Максименко.

Мариуполь уверенно победил Колос и поднялся в первую шестёрку УПЛ

Таким образом, Мариуполь набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице УПЛ. Колос, имея в активе лишь 14 зачетных баллов, опустился на седьмую позицию.