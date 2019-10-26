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Мариуполь – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

17:43 12 Читати українською
Мариуполь – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча
Мариуполь – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча / Укринформ

Мариуполь переиграл Колос в скандальном матче 12-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Колос.

39’ Игорь Кирюханцев
86’ Дмитрий Топалов
 
Максим Максименко 90’
39’ Игорь Кирюханцев
86’ Дмитрий Топалов
90’ Максим Максименко

Мариуполь уверенно победил Колос. В первом тайме счет открыл Кирюханцев, хотя чуть раньше Колос должен был заработать пенальти за откровенную игру рукой Федорчука в собственной штрафной. Во втором тайме азовцы выглядели убедительнее и удвоили преимущество в конце матча, гол на счету Топалова. Колос еще и завершал матч в меньшинстве после удаления Максименко.

Мариуполь уверенно победил Колос и поднялся в первую шестёрку УПЛ

Таким образом, Мариуполь набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице УПЛ. Колос, имея в активе лишь 14 зачетных баллов, опустился на седьмую позицию.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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