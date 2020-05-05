Экранизация жизни Варди приобретает очертания – звезда 1917 и жена Фассбендера в центре сюжета байопика

Биографический фильм о невероятной игровой карьере форварда Лестера Джейми Варди получил режиссера и звездную пару партнеров.

Жизненная история нападающего "лис" со сказочным сюжетом уже вскоре может обернуться выходом биографической драмы, сообщает The Cinema Spot.

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Роль Варди готовится сыграть британский актер Джордж Маккей. В кино он с 10 лет, но мировая слава пришла к англичанину в прошлом году, когда на экраны вышла военная драма 1917. Маккею досталась одна из ведущих ролей – младшего капрала Скофилда, а сама картина взяла 3 "Оскара" от Американской киноакадемии.

Свежим слухом из мира британского кино стала кандидатура на роль Ребекки Варди. На роль жены форварда сватают шведскую актрису Алисию Викандер. Она начала творческий путь в короткометражках и на телевидении, а прорывом для красавицы стала лента 2010-го "К чему-то прекрасному". Уже потом были "Пятая власть", "Агенты А.Н.К.Л.", "Лара Крофт" и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана на десерт. А еще Викандер покорила сердце звездного Майкла Фассбендера и вышла замуж за него в 2017-м.

Режиссером ленты о Варди станет Нима Нуризаде. Он начинал клипмейкером и снимал видео для Лили Аллен, Chromeo, Franz Ferdinand и рекламу для Adidas, а в 2012-м дебютировал в кино с комедией "Проект X: Дорвались". Затем вышла лента "Ультраамериканцы", а в данный момент режиссер работает над "Отслеживанием российского шпиона". С фильмом о лидере Лестера Нуризаде помогут малоизвестные сценаристы Эрик Джонсон и Пол Темсей.

Однако для футбольных фанатов, очевидно, самым интересным является сюжет ленты. Скорее всего, фильм охватит ранний период карьеры Варди. Нападающий до 25 лет играл в полупрофессионалах, а после перехода в Лестер за 1 млн фунтов уже 3 года спустя дебютировал в составе сборной Англии, а через четыре – привел "лис" к сенсационному чемпионству и стал лучшим игроком Премьер-лиги...

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