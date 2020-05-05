Екранізація життя Варді набуває обрисів – зірка 1917 та дружина Фассбендера в центрі сюжету байопіка

Біографічний фільм про неймовірну ігрову кар'єру форварда Лестера Джеймі Варді отримав режисера та зіркову пару партнерів.

Життєва історія нападника "лисиць" з казковим сюжетом уже незабаром може обернутися виходом біографічної драми, повідомляє The Cinema Spot.

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Роль Варді готується зіграти британський актор Джордж Маккей. У кіно він з 10 років, але світова слава прийшла до англійця минулоріч, коли на екрани вийшла воєнна драма 1917. Маккею дісталася одна з провідних ролей – молодшого капрала Скофілда, а сама картина взяла 3 "Оскари" від Американської кіноакадемії.

Свіжою чуткою зі світу британського кіно стала кандидатура на роль Ребекки Варді. На роль дружини форварда сватають шведську акторку Алісію Вікандер. Вона розпочала творчий шлях у короткометражках і на телебаченні, а проривом для красуні стала стрічка 2010-го "До чогось прекрасного". Уже потім були "П'ята влада", "Агенти А.Н.К.Л.", "Лара Крофт" та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану на десерт. А ще Вікандер підкорила серце зіркового Майкла Фассбендера та одружилась із ним у 2017-му.

Режисером стрічки про Варді стане Німа Нурізаде. Він починав кліпмейкером і знімав відео для Лілі Аллен, Chromeo, Franz Ferdinand та рекламу для Adidas, а в 2012-му дебютував у кіно з комедією "Проект X: Дорвались". Потім вийшла стрічка "Ультраамериканці", а зараз режисер працює над "Відстеженням російського шпигуна". Із фільмом про лідера Лестера Нурізаде допоможуть маловідомі сценаристи Ерік Джонсон і Пол Темсей.

Та для футбольних фанатів, вочевидь, найцікавішим є сюжет стрічки. Найімовірніше, фільм охопить ранній період кар'єри Варді. Нападник до 25 років грав у напівпрофесіоналах, а після переходу в Лестер за 1 млн фунтів уже за 3 роки дебютував у складі збірної Англії, а за чотири – привів "лисиць" до сенсаційного чемпіонства та став найкращим гравцем Прем'єр-ліги...

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