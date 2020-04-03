"Бесстрашные лисы": Лестер презентовал фильм о чемпионском сезон 2015/16

Невероятная сказка со счастливым концом английского Лестера стала готовым сценарием для документальной ленты.

Фильм о чемпионском сезоне Лестера под названием "Бесстрашные лисы: Наша история" опубликован официальным YouTube-каналом клуба.

Раньери раскрыл главный секрет победы Лестера в АПЛ

"Лисы" к 4-й годовщине сенсационного чемпионства подготовили ленту о своем триумфе. Кампанию 2015/16 Лестер неожиданно завершил на 1-й строчке АПЛ, оформив первый чемпионский титул в истории. Создателем той команды был Клаудио Раньери, а главными звездами – Джейми Варди, Рияд Марез и Н'Голо Канте. До этого лучшим достижением клуба было 2-е место в сезоне 1928/29, а последний трофей Лестер взял в 2000 году.

К слову, в нынешнем сезоне "лисы" занимают 3-е место в Премьер-лиге и почти гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов. В данный момент чемпионат Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

"Если Моуринью предложит выпить, я не откажусь". Чемпионские правила жизни Клаудио Раньери