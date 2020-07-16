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Эйбар в матче с двумя пенальти одолел Вальядолид и оторвался от зоны вылета: Ла Лига, 37-й тур, четверг

21:30 - Читати українською
Эйбар в матче с двумя пенальти одолел Вальядолид и оторвался от зоны вылета: Ла Лига, 37-й тур, четверг
Эйбар – Вальядолид – 3:1 / Твиттер ФК Эйбар

В четверг в Ла Лиге состоялся полный 37-й тур. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 37-й тур

Эйбар – Вальядолид – 3:1

Голы: Бигас, 21, Инуи, 28, де Бласис, 90+2 (пен.) – Гвардиола, 72

Нереализованный пенальти: Гвардиола, 71 (Вальядолид)

Атлетик – Леганес начало матча в 22:00

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Эйбар в середине первого тайма дважды забил соседу по турнирной таблице Вальядолиду. Сначала Педро Бигас выпрыгнул выше других во вратарской площадке "бело-фиолетовых" и головой перевел мяч в угол ворот. А потом ужасной ошибкой голкипера гостей воспользовался Такаси Инуи: Чуррипи, пытаясь успеть на пас от своего защитника, поскользнулся и упал, а японском полузащитнику оставалось только попасть в пустые ворота.

После перерыва Вальядолид один гол отыграл: голкипер "оружейников" в подкате сбил соперника и арбитр назначил пенальти. Серхи Гвардиола с первой попытки не смог переиграть Йоэля Родригеса, однако оказался самым расторопным на добивании и сократил счет. А уже в добавленное время Хосе Игнасио Начо завалил соперника в своей штрафной и Пабло де Бласис с пенальти поставил точку в матче.

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