Ейбар у матчі з двома пенальті здолав Вальядолід і відірвався від зони вильоту: Ла Ліга, 37-й тур, четвер

У четвер в Ла Лізі відбувся повний 37-й тур. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 37-й тур

Ейбар – Вальядолід – 3:1

Голи: Бігас, 21, Інуї, 28, де Бласіс, 90+2 (пен.) – Гвардіола, 72

Нереалізований пенальті: Гвардіола, 71 (Вальядолід)

Атлетік – Леганес – початок матчу о 22:00

Бетіс – Алавес – початок матчу о 22:00

Валенсія – Еспаньйол – початок матчу о 22:00

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Ейбар в середині першого тайму двічі забив сусіду по турнірній таблиці Вальядоліду. Спочатку Педро Бігас вистрибнув вище за інших у воротарському майданчику "біло-фіолетових" і головою перевів м'яч у кут воріт. А згодом жахливою помилкою голкіпера гостей скористався Такасі Інуї: Чурріпі, намагаючись встигнути на пас від свого захисника, послизнувся і впав, а японському півзахиснику залишалось лише влучити у порожні ворота.

По перерві Вальядолід один гол відквитав: голкіпер "зброярів" у підкаті збив суперника і арбітр призначив пенальті. Серхі Гвардіола з першою спроби не зміг переграти Йоеля Родрігеса, однак виявився найросторопнішим на добиванні і скоротив рахунок. А вже у доданий час Хосе Ігнасіо Начо завалив суперника у власному штрафному і Пабло де Бласіс з пенальті поставив крупку у матчі.

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