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Валенсия готовит шальную распродажу половины состава – в зоне риска даже капитан

10:28 - Читати українською
Валенсия готовит шальную распродажу половины состава – в зоне риска даже капитан
Родриго и Парехо / Getty Images

Неудачный сезон подтолкнул руководство Валенсии к радикальным решениям.

Владелец левантийского клуба Питер Лим приказал своему помощнику Анилу Мурти провести серьезную летнюю распродажу, утверждает Cope.

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После прошлогоднего завоевания Кубка Испании и квалификации в Лигу чемпионов Валенсия проводит очень посредственный сезон, сохраняя призрачные надежды только на Лигу Европы. Лим был возмущен результатами команды и тем, что многие игроки не поддержали решение руководства уволить Марселино в сентябре. Эти две причины подтолкнули владельца "летучих мышей" к идее массовой чистки. В зоне риска Родриго, Коклен, Кондогбия, Мангала, Диакаби, Гамейро, Гедеш, Силлессен и даже капитан команды Парехо, который публично поддерживал Марселино. Валенсия продаст любого из этих игроков, если поступит выгодное предложение.

Напомним, левантийцам осталось провести два матча в текущем сезоне – против Эспаньола и Севильи.

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