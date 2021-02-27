Чемпионат Испании 2020/21, 25-й тур

Эйбар – Уэска ​​– 1:1

Голы: Диоп, 83 – Рамирес, 81

Алавес – Осасуна – начало в 19:30

Хетафе – Валенсия – начало в 22:00

Субботнюю программу 25-го тура испанской Примеры открывал домашний поединок Эйбара против Уэски. Встреча была очень важной для обоих коллективов: хозяева не знали побед в семи матчах чемпионата подряд и держались над зоной вылета только благодаря лучшей разнице голов – а от последней строчки команду отделяло всего два очка. Эту позицию и занимала Уэска. Таким образом, матч имел статус стратегически важной битвы за выживание.

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Ответственность давила на футболистов, поэтому качественных моментов и голов пришлось ждать долго. Аж на 81-й минуте счет был открыт – это Рамирес вывел Уэску ​​вперёд, приняв подачу с правого фланга и расстреляв ворота метров с восьми. Впрочем, гости не успели порадоваться этому успеху. Уже на 83-й Эйбар сравнял после углового, навес с которого Диоп замкнул точным ударом головой в дальний угол – 1:1! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

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