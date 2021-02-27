Чемпіонат Іспанії 2020/21, 25-й тур

Ейбар – Уеска – 1:1

Голи: Діоп, 83 – Рамірес, 81

Алавес – Осасуна – початок о 19:30

Хетафе – Валенсія – початок о 22:00

Суботню програму 25-го туру іспанської Прімери відкривав домашній поєдинок Ейбара проти Уески. Зустріч була вкрай важливою для обох колективів: господарі не знали перемог у семи матчах чемпіонату поспіль і трималися над зоною вильоту тільки завдяки кращій різниці голів – а від останньої сходинки команду відділяло всього два очки. Цю позицію і займала Уеска. Таким чином, матч мав статус стратегічно важливої битви за виживання.

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Відповідальність тиснула на футболістів, тож якісних моментів і голів довелося чекати довго. Аж на 81-й хвилині рахунок було відкрито – це Рамірес вивів Уеску вперед, прийнявши подачу з правого флангу та розстрілявши ворота метрів з восьми. Втім, гості не встигли потішитись цьому успіху. Вже на 83-й Ейбар зрівняв після кутового, навіс з якого Діоп замкнув точним ударом головою в дальній кут – 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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