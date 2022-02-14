Эффектный дубль Ройса и продолжение погони за Баварией в видеообзоре матча Унион – Боруссия Д – 0:3
11:28 - Читати українською
Боруссия Дортмунд не встретила сопротивления от Униона в 22-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Марко Ройс 18’
Марко Ройс 25’
Рафаэл Геррейро 71’
18’ Марко Ройс
25’ Марко Ройс
71’ Рафаэл Геррейро
Марк Ройс еще в первом тайме оформил дубль. Капитану "шмелей" дважды удалось эффектно обыграть Люте, голкипера соперника. После перерыва Геррейро снял вопрос о победителе. Унион все же забил усилиями Мовальда, но гол отменили после просмотра VAR.
Боруссия Д разгромила Унион и сократила отставание от Баварии до двух побед, Хоффенхайм одолел Арминию
Победа позволила Борусии Дортмунд сократить отставание на вершине от Баварии, потерпевшей сенсационное поражение, до 6 зачетных баллов. Унион остался за пределами зоны еврокубков – 7 строчка.
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