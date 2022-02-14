Боруссия Дортмунд не встретила сопротивления от Униона в 22-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Марк Ройс еще в первом тайме оформил дубль. Капитану "шмелей" дважды удалось эффектно обыграть Люте, голкипера соперника. После перерыва Геррейро снял вопрос о победителе. Унион все же забил усилиями Мовальда, но гол отменили после просмотра VAR.

Боруссия Д разгромила Унион и сократила отставание от Баварии до двух побед, Хоффенхайм одолел Арминию