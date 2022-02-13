Действующий чемпион Германии на выезде потерпел болезненный удар от Бохума в рамках 22-го тура Бундеслиги. Несмотря на быстрый гол Левандовски, хозяева еще до свистка на перерыв заставили неистовать своих болельщиков.

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Футболисты Бохума умудрились четыре раза отличиться в воротах Ульрайха. Стоит отметить последний мяч хозяев, который поражает своим мастерством. Во втором тайме Левандовски сумел отквитать еще один мяч, но даже для ничьей этого было недостаточно.

Несмотря на поражение, Бавария остается лидером таблицы Бундеслиги, опережая Боруссию Д на 9 очков.

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