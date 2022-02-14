Ефектний дубль Ройса і продовження погоні за Баварією у відеоогляді матчу Уніон – Борусія Д – 0:3
11:28 - Читать на русском
Борусія Дортмунд не зустріла опору від Уніона в 22-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Марко Ройс 18’
Марко Ройс 25’
Рафаел Геррейро 71’
18’ Марко Ройс
25’ Марко Ройс
71’ Рафаел Геррейро
Марко Ройс ще у першому таймі оформив дубль. Капітану "джмелів" двічі вдалось ефектно обіграти Люте, голкіпера суперника. По перерві Геррейро зняв питання щодо переможця. Уніон все ж забив зусиллями Мовальда, але гол скасували після перегляду VAR.
Борусія Д розгромила Уніон і скоротила відставання від Баварії до двох перемог, Хоффенхайм здолав Армінію
Перемога дозволила Борусії Дортмунд скоротити відставання на вершині від Баварії, яка зазнала сенсаційної поразки, до 6 залікових балів. Уніон залишився поза межами зони єврокубків – 7 сходинка.
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