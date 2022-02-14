Борусія Дортмунд не зустріла опору від Уніона в 22-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Марко Ройс ще у першому таймі оформив дубль. Капітану "джмелів" двічі вдалось ефектно обіграти Люте, голкіпера суперника. По перерві Геррейро зняв питання щодо переможця. Уніон все ж забив зусиллями Мовальда, але гол скасували після перегляду VAR.

Борусія Д розгромила Уніон і скоротила відставання від Баварії до двох перемог, Хоффенхайм здолав Армінію

Перемога дозволила Борусії Дортмунд скоротити відставання на вершині від Баварії, яка зазнала сенсаційної поразки, до 6 залікових балів. Уніон залишився поза межами зони єврокубків – 7 сходинка.