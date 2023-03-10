Эффектная победа над россиянином в видеообзоре матча Байер – Ференцварош – 2:0
10 марта 12:26 - Читати українською
Байер без особых проблем победил Ференцварош в первом поединке 1/8 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
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Немецкий коллектив захватил контроль и отличился уже на старте – пособствовал элегантный выстрел Демирбая. Удвоил преимущество Тапсоба в конце дуэли, удачно сыграв на добивании после удара со штрафного.
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Команда россиянина Черчесова создала всего один серьезный момент и попала в перекладину. Байер заслуженно победил. Ответный матч состоится 16 марта в Будапеште на Гроупама Арена.
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