Байєр без особливих проблем переміг Ференцварош у першому поєдинку 1/8 Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Німецький колектив захопив контроль і відзначився вже на старті – посприяв елегантний постріл Демірбая. Подвоїв перевагу Тапсоба наприкінці дуелі, вдало зігравши на добиванні після удару зі штрафного.

Ліга Європи: Байєр покарав росіянина, Рома перемогла Реал Сосьєдад, гольова перестрілка у Берліні

Команда росіянина Черчесова створила всього один серйозний момент і то влучила у поперечку. Байєр заслужено переміг. Матч-відповідь відбудеться 16 березня у Будапешті на Гроупама Арена.