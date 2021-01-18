Известный украинский агенг Вадим Шаблий сообщил о начале сотрудничества с хорватом бразильского происхождения.

Попов объяснил, почему футболисты подписывают контракты с Шаблием

"Легендарный нападающий Арсенала, Шахтера и национальной сборной Хорватии Эдуардо присоединился к команде ProStar. Он будет представлять наши интересы в Бразилии. И я уверен, что наше сотрудничество будет успешным. Добро пожаловать!" – написал Шаблий в Instagram.

Отметим, что Эдуардо стал игроком Шахтера летом 2010 года после того, как покинул Арсенал. За "горняков" форвард провел 175 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и отдал 17 голевых передач.

Символическая сборная хорватов, которые выступали в чемпионате Украины