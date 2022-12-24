"Я, как и все, еще такого не переживал. Такой опыт у меня впервые. С другой стороны, я приехал, чтобы поддержать Украину. Я не могу воевать, я не умею этого делать, никогда не держал в руках автомат. Но я мог поддержать в футболе страну, которая дала мне все, что я имею в жизни. Отсюда моя жена, здесь родились мои дети.

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Когда происходят атаки, во время пребывания в укрытиях во время воздушных тревог у меня есть неприятные ощущения. Но честно, мне уже не страшно. Я уверен, что победа будет за нами, это 100%. Когда ты правильно поступаешь в жизни, думаю, тогда все меняется к лучшему в жизни.

Хочу пожелать, чтобы как можно быстрее настал мир, чтобы у людей, находящихся в сложных ситуациях, все изменилось к лучшему. Будем помогать друг другу. Как я вижу, все украинцы сейчас пытаются помогать. Хочется, чтобы в нашу жизнь возвращались положительные эмоции, чтобы все смогли просто наслаждаться жизнью. Желаю украинцам, чтобы войны не было. Я очень благодарен Вооруженным силам Украины за все, что они делают, что они защищают нас, защищают нашу Украину", – цитирует Эдмара официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, тандем Голодюк&Эдмар возглавил харьковскую команду после неожиданного ухода Валерия Кривенцова в октябре 2022 года. На зимнюю паузу Металлист 1925 ушел на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 18 очков.

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