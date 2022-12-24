"Я, як і всі, ще такого не переживав. Такий досвід у мене вперше. З іншого боку, я приїхав, щоб підтримати Україну. Я не можу воювати, я не вмію цього робити, ніколи не тримав у руках автомат. Але я міг підтримати у футболі країну, яка дала мені все, що я маю у житті. Звідси моя дружина, тут народилися мої діти.

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Коли відбуваються атаки, під час перебування в укриттях під час повітряних тривог у мене є неприємні відчуття. Але чесно, мені вже не страшно. Я впевнений, що перемога буде за нами, це 100%. Коли ти правильно чиниш у житті, думаю, тоді все змінюється на краще у житті.

Хочу побажати, щоб якнайшвидше настав мир, щоб у людей, які знаходяться в складних ситуаціях, усе змінилося на краще. Будемо допомагати одне одному. Як я бачу, то всі українці зараз намагаються допомагати. Хочеться, щоб у наше життя поверталися позитивні емоції, щоб усі змогли просто насолоджуватися життям. Бажаю українцям, щоб не було війни. Я дуже вдячний Збройним силам України за все, що вони роблять, що вони захищають нас, захищають нашу Україну", – цитує Едмара офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, тандем Голодюк&Едмар очолив харківську команду після несподіваного відходу Валерія Кривенцова у жовтні 2022 року. На зимову паузу Металіст 1925 пішов на 8-й сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 18 очок.

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