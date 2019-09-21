Эдегор стал лучшим игроком месяца в Реал Сосьедаде и получил необычный приз

Полузащитник испанского Реал Сосьедада Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, признан лучшим игроком команды в августе.

Норвежский талант стал MVP "бело-голубых" по итогам прошлого месяца, сообщает официальный сайт Реал Сосьедада.

Эдегор – первый после легендарного Карью норвежец, забивший в Примере

В августе Эдегор провел за басков 3 матча, в которых забил 1 гол. Этот забитый мяч позволил сан-себастьянцям оформить победу над Мальоркой во 2-м туре Ла Лиги. Награду для хавбека подготовил один из спонсоров Сосьедада – местный супермаркет BM Supermercados. Они подарили ему огромную запеченную рыбу.

К слову, Мартин Эдегор играет за Реал Сосьедад на правах аренды. Контракт 20-летнего норвежца принадлежит мадридскому Реалу.