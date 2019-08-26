Эдегор – первый после легендарного Карью норвежец, забивший в Примере

Полузащитник Реал Сосьедада Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, своим голом принес победу над Мальоркой (1:0) во 2-м туре испанской Ла Лиги.

Хавбек стал первым за 16 лет представителем Норвегии, которому удалось забить в чемпионате Испании. Об этом сообщает Gracenote Live.

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Эдегор забил единственный мяч в выездном матче против Мальорки. На 83-й минуте талантливый полузащитник получил передачу от Порту, выскочил один на один с кипером и фантастическим ударом положил мяч в девятку. Таким образом Эдегор стал первым после Джона Карью норвежцем, забивавшим в Ла Лиге. Легендарный экс-форвард Валенсии в последний раз забил в испанском первенстве в марте 2003-го.

Напомним, что Мартин Эдегор выступает за Реал Сосьедад на правах аренды. Его контракт принадлежит мадридскому Реалу.