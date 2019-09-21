Едегор став найкращим гравцем місяця в Реал Сосьєдаді та отримав незвичний приз

Півзахисник іспанського Реал Сосьєдада Мартін Едегор, права на якого належать мадридському Реала, визнаний найкращим гравцем команди в серпні.

Норвезький талант став MVP "біло-блакитних" за підсумками минулого місяця, повідомляє офіційний сайт Реал Сосьєдада.

Едегор – перший після легендарного Кар'ю норвежець, який забив у Прімері

У серпні Едегор провів за басків 3 матчі, в яких забив 1 гол. Цей забитий м'яч дозволив сан-себастьянцям оформити перемогу над Мальоркою у 2-му турі Ла Ліги. Нагороду для хавбека підготував один зі спонсорів Сосьєдада – місцевий супермаркет BM Supermercados. Вони подарували йому величезну запечену рибу.

До слова, Мартін Едегор грає за Реал Сосьєдад на правах оренди. Контракт 20-річного норвежця належить мадридському Реалу.