"Канониры" готовы подписать норвежца в январе, сообщает Marca.

Эдегор попросил Реал отпустить его зимой – разочарование хавбека достигло предела

Арсенал вскоре сделает предложение относительно аренды Эдегора. На Эмирейтс хавбек должен занять место Месута Озила, так и не привыкшего к тренерским методам Микеля Артеты. Скандинав, пусть и испытывает нехватку игровой практики, но все еще входит в планы наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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