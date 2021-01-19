Полузащитник Реала Мартин Эдегор, похоже, не намерен оставаться без игровой практики в Мадриде.

22-летний игрок "сливочных" недоволен игровым временем, которое получает в клубе. Как следствие, Эдегор рассчитывает уйти в аренду во время зимнего трансферного окна.

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Как сообщает Marca, Мартин попросил руководство Реала организовать для него переход. Наставник мадридцев Зинедин Зидан хотел бы оставить хавбека в команде, но понимает, что вариант с временным уходом пойдет на пользу норвежцу.

Мартин Эдегор имет основания считать, что отсутствие игровой практики плохо влияет на его физическое состояние – в текущем сезоне он провел лишь девять неполных матчей в футболке "галактикос".

Заметим, полузащитник уже имеет опыт выступлений в аренде: в кампании 2019/20 он феерил в Реал Сосьедад, до этого выступал также за Витесс и Херенвен. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 40 млн евро.

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