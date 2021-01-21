"Каноніри" готові підписати норвежця у січні, повідомляє Marca.

Едегор попросив Реал відпустити його взимку – розчарування хавбека досягнуло межі

Арсенал незабаром зробить пропозицію щодо оренди Едегора. На Емірейтс хавбек повинен посісти місце Месута Озіла, який не призвичаївся до тренерських методів Мікеля Артети. Скандинав, хай і має брак ігрової практики, та все ще входить у плани керманича "вершкових" Зінедіна Зідана.

У нинішньому сезоні Мартін Едегор провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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