Ящишин: Карпаты вынуждены перейти в режим жесткой экономии

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал о ситуации в клубе, который недавно покинул целый ряд футболистов.

"К счастью, мы уже забыли о гнетущей атмосфере, ультиматумах и недовольстве – с теми, кто остался, мы переступили эту ступень и будем двигаться дальше. Сейчас честь клуба защищают те, кто прекрасно понимает: Карпаты ждет очень тяжелая весна.

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Помню, как несколько лет назад известный фанат "Ангел" перед стартом сезона обратился к команде с просьбой – "Сыграйте хотя бы раз не за деньги, а за город и клуб". Что ж, теперь, очевидно, желание "Ангела" и других фанатов осуществится. Карпаты и раньше не шиковали, но сейчас мы вынуждены перейти в режим жесткой экономии. Все игроки – те, которые остались, и те, которые пришли – это прекрасно понимают. Они вместе с тренерами не собираются сдаваться и мириться с последним местом в таблице", – цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.

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