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Ящишин: Карпати змушені перейти в режим жорсткої економії

11:32 571 Читать на русском
Ящишин: Карпати змушені перейти в режим жорсткої економії
Ростислав Ящишин / ФК Карпати

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розповів про ситуацію в клубі, який нещодавно покинула ціла низка футболістів.

"На щастя, ми вже забули про гнітючу атмосферу, ультиматуми та незадоволення – із тими, хто залишився, ми переступили цю сходинку і будемо рухатися далі. Зараз честь клубу захищають ті, хто прекрасно розуміє: на Карпати чекає дуже важка весна.

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Пригадую, як кілька років тому відомий фанат "Ангел" перед стартом сезону звернувся до команди із проханням – "Зіграйте бодай раз не за гроші, а за місто і клуб". Що ж, тепер, очевидно, бажання "Ангела" та інших фанатів здійсниться. Карпати й раніше не шикували, але зараз ми змушені перейти в режим жорсткої економії. Усі гравці – ті, які залишилися, і ті, які прийшли – це прекрасно розуміють. Вони разом із тренерами не збираються здаватися і миритися з останнім місцем у таблиці", – цитує Ящишина офіційний сайт Карпат.

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Карпати Карпати Ростислав Ящишин
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