"Я разговаривал с Красниковым, спрашивал, что происходит. Все очень просто – сейчас Металлист формирует новую команду. У них хорошая молодежь, долгое время работала академия. Мудрик, Судаков, Лунин, Волошин – это все харьковские. И еще есть много. Есть вопросы, что делать с долгами, которые наделал Курченко. Там подписывались контракты, сейчас пишутся заявления.

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Красников говорит, что Ярославский постоянно на связи. Финансирование у команды есть. Сейчас играем в Первой лиге, ставим задачу закрепиться молодыми футболистами, чтобы понять, как юридически выйти из долгов. Сказать, что Металлист исчезает – нет. Просто сейчас нет смысла и возможности вкладывать в дорогих футболистов. Есть хорошая молодежь, перспективные воспитанники. Из них нужно лепить конкурентную команду.

На сегодняшний момент можно сказать, что Ярославский в этой теме. Он интересуется всем происходящим. Финансирование является стабильным. И есть варианты, как решить вопрос с накопившимися до этого долгами", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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