"Я розмовляв з Красніковим, питав, що відбувається. Все дуже просто – зараз Металіст формує нову команду. У них хороша молодь, довгий час працювала академія. Мудрик, Судаков, Лунін, Волошин – це все харківські. І ще є багато. Є питання, що робити з боргами, які наробив Курченко. Там підписувалися контракти, зараз пишуться заяви.

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Красніков каже, що Ярославський постійно на зв'язку. Фінансування у команди є. Зараз граємо у Першій лізі, ставимо завдання закріпитися молодими футболістами, щоб зрозуміти, як юридично вийти з тих боргів. Сказати, що Металіст зникає – ні. Просто зараз немає сенсу і можливості вкладати у дорогих футболістів. Є хороша молодь, перспективні вихованці. З них треба ліпити конкурентну команду.

На сьогоднішній момент можна сказати, що Ярославський у цій темі. Він цікавиться всім, що відбувається. Фінансування є стабільним. І є варіанти, як вирішити питання з боргами, що накопичилися до цього", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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