Президент харків'ян Олександр Ярославський розповів про емоції від перебування у Туреччині та запрошення відомого боксера Олександра Гвоздика на Зимовий кубок.

"Я дуже щасливий, що Winter Cup-2022 – це привід зустрітися із близькими друзями, класно провести час, популяризувати український футбол, подивитися гарні ігри та поспілкуватися. Адже найдорожче, що є в нашому житті, – це спілкування.

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Сподіваюся, що наступного року кількість учасників турніру розшириться, ми сидітимемо величезною компанією, отримуватимемо безцінні емоції та задоволення. Зараз в українському футболі велика перерва і створення цього турніру дозволило його заповнити. Усі з нетерпінням чекають на ці матчі і ми сподіваємося, що українські вболівальники отримають величезний кайф.

Приїзд Гвоздика? Чесно, я один боявся їхати до такої бойової компанії, тож запросив із собою Сашка", – сказав Ярославський у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, Металіст, Полісся, Верес і Чорноморець братимуть участь у Зимовому кубку. Спершу житомиряни запросили в команду Олександра Усика, а харків'яни відповіли запрошенням Олександра Гвоздика. Титуловані боксери теж гратимуть на товариському турнірі.

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