"Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол. Я железно знал, что рано или поздно вернусь. Я всем это говорил.

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Посмотрите все мои интервью на протяжении 9 лет. Я всегда говорил, что не буду заниматься «Челси», «Манчестер Юнайтед», клубом с любым названием. Ни условным «Кривбассом», ни кем-либо еще.

Я могу заниматься только харьковским «Металлистом». Я никогда болельщиков не обманывал. Футбольные люди никогда не обманывают. Потому что футбол – это настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна. Тут сразу видно, действительно ли ты переживаешь, или ты хочешь заработать пиар-дивиденды, политические дивиденды, еще какие-то дивиденды. Вся фальш видна моментально, все на футбольном поле", – сказал Ярославский в комментарии изданию Телеграф.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Украинский олигарх уже заявил, что вместо Металла, который досрочно повысился в классе, в Первой лиге будет выступать возрожденный Металлист.

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