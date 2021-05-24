"Я сегодня спокоен, потому что мы находимся в прекрасном отеле. Благодаря УЕФА мы построили этот отель, мы построили практически новые аэропорт, стадион, базу и академию, построена окружная дорога. Это внимание УЕФА к спорту и футболу дало большой толчок в развитии Харькова.

Ярославский сделал громкий анонс перед домашним матчем Металла

В финансовом плане при подготовке Харькова к Евро было потрачено около миллиарда долларов. Из них 700 миллионов было инвестировано государством и практически 300 миллионов – мной. Вот мы имеем ту инфраструктуру, благодаря которой Харьков сегодня на высоте, сегодня Харьков со спортом и, уверен, что теперь будет и с большим футболом. Потому что Металлист действительно блистал в Лиге Европы. Мы сыграли более 50 матчей в еврокубках. Мы четыре раза играли с Сампдорией, одержали три победы и один раз сыграли вничью. Я помню, как Кассано выпросил карточку для Тайсона, мы проигрывали 0:1 и выиграли 2:1.

Я очень горжусь нашим городом. Я очень счастлив и доволен, что здесь проводится Конгресс, это тоже будет дополнительный толчок и стимул для того, чтобы глубже залезть в карман, взять побольше денег и побольше вложить в любимую команду. Думаю, что после 7 июня, когда играет сборная, я надеюсь, что все будет хорошо, мы начнем реконструкцию нашего любимого стадиона, базы и академии. Думаю, через год мы их восстановим, приведем в порядок, и они будут так же блестяще принимать нашу любимую команду Металлист и европейские гранды, которые будут радовать харьковчан", – цитирует Ярославского официальный сайт Металла.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський