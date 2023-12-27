Брентфорд в рамках 19-го тура АПЛ принимает Вулверхэмптон. Смотрите стартовые составы команд и ссылки на прямые трансляции в этой новости на "Футбол 24".

Матч 19-го тура АПЛ между Брентфордом и Вулверхэмптоном стартует в 21:30 по Киеву. Телетрансляция доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports (для просмотра нужно иметь соответствующую подписку). Также следить за главными событиями можно текстовом онлайне на "Футбол 24".

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Украинский полузащитник Егор Ярмолюк возвращается в основу Брентфорда и начнет матч с первых минут. Напомним, в текущем сезоне наш земляк провел за "пчел" 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Стартовые составы

Брентфорд:

Вулверхэмптон: