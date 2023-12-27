Брентфорд в рамках 19-го туру АПЛ приймає Вулверхемптон. Дивіться стартові склади команд та посилання на прямі трансляції у цій новині на "Футбол 24".

Матч 19-го туру АПЛ між Брентфордом та Вулверхемптоном стартує о 21:30 за Києвом. Телетрансляція доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports (для перегляду потрібно мати відповідну підписку). Також стежити за головними подіями можна текстовому онлайні на "Футбол 24".

Ярмолюк отримав офіційне звинувачення в поганій поведінці від FA – у Брентфорда є два дні на відповідь

Український півзахисник Єгор Ярмолюк повертається в основу Брентфорда і розпочне матч з перших хвилин. Нагадаємо, у поточному сезоні наш земляк провів за "бджіл" 10 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Стартові склади

Брентфорд:

Вулверхемптон: