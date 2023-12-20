Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Астон Вилле и Брентфорду обвинения за поведение своих команд во время воскресного матча Премьер-лиги (2:1).

Нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс забил победный гол в матче со своим бывшим клубом, и его празднование спровоцировало драку между игроками. Полузащитник Виллы Бубакар Камара был удален в компенсированное время за толчок в лицо хавбеку Брентфорда Егору Ярмолюку. Как информирует ВВС, у обоих клубов есть время до пятницы, 22 декабря, чтобы дать ответ.

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"Предположительно Брентфорд не смог гарантировать, чтобы его игроки не вели себя ненадлежащим и/или провокационным образом на 85-й минуте. Кроме того клуб не смог гарантировать, что его игроки и/или лица, находящиеся в технической зоне, не вели себя ненадлежащим и/или провокационным образом на 98-й минуте", – говорится в заявлении FA.

То же самое касается представителей Астон Виллы. В целом в матче случилось 2 удаления, еще 10 игроков получили желтые карточки. Также предупреждения заработали главные тренеры обеих команд.

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